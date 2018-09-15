Всего на данный момент в Атырау уже доставлено 200 мобильных платежных устройств. До конца года во все автобусы будут установлены стационарные валидаторы. По словам заместителя акима г.Атырау Мейрима Калауи, с начала марта в областном центре стартовала работа по автоматизации проездных платежей в общественном транспорте в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». - На данный момент компания «Smart-ЖКХ» заключила контракты с 6 компаниями-перевозчиками, и уже с 1 октября мы планируем выдать 200 мобильных платежных устройств всем кондукторам. Присвоить QR-коды во все автобусы и запустить мобильное приложение "SmartQala", с помощью которого можно будет производить другие виды оплат. - Цель внедрения электронной системы билетирования - обеспечение открытости и прозрачности работы общественного транспорта, - пояснил замакима. Таким образом, валидатор автоматически считывает пассажиропоток в автобусах, общую сумму пассажирских перевозок и загружает информацию в электронную базу данных. Планируется, что благодаря внедрению новой системы, увеличится качество обслуживания в пассажирском транспорте, заработная плата водителей и кондукторов, доход компаний перевозчиков, и соответственно, налоговые поступления в бюджет. Кроме того, увеличится срок эксплуатации автобусов, так как появятся средства на поддержание технического состояния пассажирского транспорта в хорошем состоянии. - В течение действия пилотного проекта пассажиры будут оплачивать проезд наличными посредством валидатора. Планируется, что специальные платежные карты введут после запуска системы. Стоимость проездной карты для горожан будет составлять 300 тенге. Пенсионеры, инвалиды и ветераны получат бесплатно специальные карточки для оплаты. - рассказал представитель компании «Smart-ЖКХ» Ерлан Нурланулы. Напоним, что система электронного билетирования была внедрена в Астане и Алматы в офлайн режиме. Преимущество проекта в Атырау заключается в том, что платежи будут приниматься в онлайн-формате. Это позволит владеть информацией о количестве пассажиров, также автобусы будут находиться в контакте друг с другом, их ежедневная работа будет суммироваться. - Всего для населения будут доступны 9 различных видов платежей - наличными, банковкой картой, с помощью Bluetooth, смартфона с NFC-приложением, sms-уведомление и по QR-коду. Отметим, что к концу сентября город получит 20 новых автобусов. К концу этого года в Атырау выйдут на линию еще 100 автобусов. Новый общественный транспорт уже будет оснащен платежными устройствами.Камилла МАЛИК