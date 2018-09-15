По словам пресс-секретаря областной партии «Нур Отан» Эльмиры Тунгатаровой, в качестве учебной базы для бесплатного ІТ- класса для детей была использована британская программа международной образовательной франшизы «Love to code». У каждого класса будет свой учитель. Они прошли специальную подготовку в «Учебном центре по подготовке ІТ- специалистов», который был открыт на базе Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова. - Открытие IT - класса по инициативе партии «Нур Отан» является особой заботой по отношению к детям. Этот класс открыт для ребят в возрасте от 8 до 16 лет. Мы уже формировали специальный график. В 6 группах учатся по 12 детей, - рассказала директор центра школьников Айзада Тусупкалиева. Отметим, что в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» в этом году в Атырауской области было открыто 10 ІТ -классов.