Старт и финиш были на стадионе имени Атояна. В полумарафоне был забег на три дистанции - 5,25 км, 10,5 и 21,1 км, а также марафон "Кидс". Перед стартом все участники активно разминались и фотографировались. К слову, в полумарафоне участвовали гости из Атырау, Шымкента, Алматы, России и даже Италии. Также дистанцию в 10 километров в этот день пробежал аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ, заместитель акима ЗКО Габидолла ОСПАНКУЛОВ и замакима города Мирболат НУРЖАНОВ. Помимо этого, самые маленькие участники также пришли с родителями и пробежали свой марафон. Нужно отметить, что организатором является Областное управление физической культуры и спорта при поддержке движения "Uralsk run". Все собранные средства пойдут на лечение девочки из Уральска Ару АЗАМАТ. По словам руководителя управления физической культуры и спорта ЗКО Асии АМАНБАЕВОЙ, сегодняшний полумарафон - это новый этап в развитии спорта у населения нашей области. - Во-первых, радует, что население проявило очень большой интерес. Это благотворительное мероприятие. Потому что человек должен быть гармонично развит, то есть духовная составляющая всегда должна быть на первом месте. Сегодня у нас есть возможность помочь маленькой девочке, которая оказалась в беде. кроме того, сегодня у нас здесь присутствует легендарная личность Марат ЖЫЛАНБАЕВ, который известен не только в Казахстане. Он приехал поддержать наше мероприятие. Также здесь сегодня проводятся соревнования для маленьких детей, чтобы дети видели, что их родители и даже дедушки участвуют в спортивных мероприятиях, - рассказала Асия АМАНБАЕВА. Участники полумарафона стартовали со стадиона Атояна, далее по ул. Даумова, затем по Чагано-Набережной, поворот на ул. Карева, затем маршрут проходил по пр. Достык, потом по пр. Евразия, после этого поворот на Чагано-Набережную и финиш на стадионе им. Атояна. По пути забега были организованы пункты, где участники забега могли взять воду. Семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса вместе с главой области пробежал дистанцию в 10 километров. По словам Алтая КУЛЬГИНОВА, официально для участия в полумарафоне зарегистрировались свыше тысячи спортсменов и любителей спорта. - Радует, что несмотря на то, что сегодня суббота, пришло столько людей. Это показывает, что наш город становится более спортивным. Мы такие мероприятия будем проводить и впредь. В следующем году проведем полный марафон. Как вы знаете, в этом году к 20-летию Астаны мы проводили дуатлон и триатлон, потому что у нас есть река, чистый воздух и красивый город. Это прививает культуру. кроме того, все собранные сегодня средства пойдут на лечение людей. Призываю всех заниматься спортом, - заявил Алтай КУЛЬГИНОВ. В забеге "Кидс марафон" первым среди мальчиков к финишу пришел Келазев Ярослав. На дистанции 5,25 километра первым среди юношей стал Акылбек КАБДУЛМАЖИТ, среди девушек первая пришла Кристина ШАЛЫГИНА, которая является ученицей 11 класса СОШ №9. - Вначале дистанции было тяжело, но уже к середине многие стали сдаваться и можно было обогнать. Я занимаюсь легкой атлетикой, но это мой первый марафон, в котором я участвую. Я посвящаю свою победу Аружан, - рассказала Кристина. На дистанции 10,5 километра первым к финишу пришел Базарбай ДАУТАЛИЕВ из Атырау, среди девушек первое место заняла Диана АЙДОСОВА из Алматы. Нужно отметить, что участники, занявшие третье место, получили сертификат на 50 тысяч тенге, за второе место - 100 тысяч и за третье - 200 тысяч тенге. Первым к финишу на дистанции 21,1 км пришел Алексей БУСТАНОВ из Алматы, он получил золотую медаль и сертификат на 500 тысяч тенге. Второе место и сертификат на 250 тысяч тенге получил Амет МАНАТ из Астаны, Третье место и сертификат на 125 тысяч тенге получил уралец Георгий ШЕЙКО, который является участником Олимпийских игр. Среди девушек первой к финишу пришла Салтанат СУНДЕТОВА из Уральска, она получила сертификат на 500 тысяч тенге. Второе место и сертификат на 250 тысяч тенге досталось Аиде ДАВУДОВОЙ из Аксая, третье место и сертификат на 125 тысяч тенге получила Наргиза ИРГУСАЕВА из поселка Переметное Западно-Казахстанской области. Кроме того, победители получили различные призы от спонсоров полумарафона.