На трассе столкнулись автомобиль и мотоцикл. Как именно произошло ДТП неизвестно. С места происшествия карета скорой помощи забрала водителя мотоцикла и ребенка. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что у 5-летнего мальчика диагностирована открытая черепно-мозговая травма, у 50-летнего мужчины также открытая черепно-мозговая травма. Также у двоих детей - 8-летней девочки и 10-летнего мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, у 33-летней и 34-летней женщин также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма. Все они были доставлены в городскую многопрофильную больницу. Другие подробности выясняются.