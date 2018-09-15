По данным РГП "Казгидромет", днем в Уральске ожидается +29 градусов, ночью +15. В Атырау в этот день будет дождь, днем +27, ночью +20. В Актобе ясная солнечная погода, +28 днем и +14 ночью. В Актау переменная облачность, днем 30 градусов выше нуля, ночью до +20.