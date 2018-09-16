Фото с сайта www.championat.com На переполненной арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся долгожданный поединок между 36-летним казахстанцем Геннадием Головкиным и 28-летним мексиканцем Саулем Альваресом. Победу в этом противостоянии одержал соперник карагандинского панчера, добившийся успеха по итогам 12 раундов. Судьи вынесли следующий вердикт в пользу Canelo: 114:114, 114:113, 114:113. Таким образом, непобедимому ранее Головкину на этот раз не удалось сохранить за собой титул чемпиона мира сразу по трём версиям в среднем весе - WBA (Super), IBO и WBC. Минимальный гонорар обоих боксёров за бой составит по 5 миллионов долларов каждому. Кроме того, казахстанец и мексиканец получат проценты от продаж билетов, платных трансляций и рекламы. Стоит отметить, что организацией поединка занималась промоутерская компания Golden Boy Promotion, чьим клиентом является Сауль Альварес, и поэтому мегафайт против Геннадия Головкина она приурочила ко дню независимости Мексики (16 сентября). Cтатистика боксёров после поединка в Лас-Вегасе: Головкин: 38 побед – 34 нокаута, 1 ничья, 1 поражение. Альварес: 50 побед – 34 нокаута, 1 поражение, 2 ничьи. 16 сентября 2017 года GGG и Canelo также встретились на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, однако тогда их бой завершился ничьей – 118:110 (Альварес), 115:113 (Головкин) и 114:114. По данным Daily Mail, Альварес заработал 35 миллионов долларов, а Головкин 25 миллионов долларов. Повторный поединок между этими боксёрами должен был состояться ещё 5 мая, однако 6 марта стало известно о том, что в февральских анализах мексиканца Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA – не путать с WADA) обнаружила запрещённый препарат кленбутерол, после чего Альварес, не дожидаясь своей шестимесячной дисквалификации от Атлетической комиссии штата Невады, отказался выходить на ринг против Головкина. Заменой Сауля в тот день стал американский боксёр армянского происхождения Ванес Мартиросян, которого казахстанец нокаутировал во втором раунде в Карсоне (штат Калифорния, США) и в очередной раз защитил три чемпионских титула по версиям WBA (Super), IBO и WBC в среднем весе. Что касается чемпионского пояса от IBF, которым на тот момент также владел GGG, то эта организация не дала свою санкцию на бой с Мартиросяном, поскольку Головкин этот титул должен был защищать в поединке с обязательным претендентом Сергеем Деревянченко из Украины. Но Геннадий, желая договориться о втором бое с Альваресом, после поединка с Мартиросяном отказался от поединка с бывшим боксёром Astana Arlans, в итоге IBF лишила GGG чемпионского пояса.