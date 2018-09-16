С 13 по 30 сентября в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Сотрудники дорожно-патрульной службы УВД Уральска побывали в гостях у школьников СОШ №7. Полицейские рассказали школьникам не только о правилах безопасного поведения на дороге, но и расскали о работе дорожных полицейских. Сотрудники полиции показали ребятам патрульный автомобиль, на котором ежедневно несут службу. Ребята могли не только посидеть в автомобиле, но и призвать прохожих через громкоговорящее устройство соблюдать правила дорожного движения. Школьники были в восторге. Многие из них просили примерить полицейскую фуражку и сфотографироваться со стражами порядка, а также пообещали сотрудникам полиции никогда не нарушать правила дорожного движения. Сотрудники полиции раздали школьникам светоотражающие брелки, которые можно завязать на одежду, сумку или велосипед. - Такая акция у нас проводится впервые и в дальнейшем будет проводиться в других школах города, а также в районах и селах, - рассказала инспектор МПС ДВД ЗКО Гаухар КАРАМЕНОВА. По данным полицейских, за 8 месяцев этого года на дорогах области зарегистрировано 213 ДТП, в которых погибли 71 человек и ранены 243. С участием детей на дорогах области произошло 32 ДТП, в результате которых 3 детей погибли и 34 получили травмы различной степени тяжести.