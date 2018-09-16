На этой неделе ярмарку перенесли на воскресенье. Открытие было как обычно с 9 утра. Желающих закупиться недорого овощами было очень много. У точек с картофелем, помидорами, огурцами и луком было не протолкнуться. По словам покупателей цены здесь невысокие, поэтому они в выходные с утра пораньше спешат закупиться. - Я приехала сегодня с мужем, чтобы купить несколько мешков картошки, лук и морковь на зиму. Здесь очень удобно. Картошку можно выбрать, какая тебе нужна. Мы просмотрели все, остались довольны ценами. Да и, нужно сказать, что машину можно припарковать рядом, то есть удобно, не нужно тащить все эти мешки далеко, - говорит жительница Уральска Дарига. Купить картофель на ярмарке можно было на выбор, так Макаровская и Рубежинская картошка продается по 70 тенге за кило оптом и по 80 тенге в розницу. Помидоры стоят 60 тенге за килограмм, те, что помельче - 120 тенге, арбузы - 30-35 тенге за килограмм, виноград от 380 тенге, яблоки 270 тенге, морковь и свекла - 90 тенге за килограмм. Также можно было приобрести свежий укроп, петрушку и зеленый лук по 1100 тенге за килограмм. Помимо овощей и фруктов на ярмарке продавали мясо и рыбу. Так, килограмм свинины стоил от 1100 до 1300 тенге, в зависимости от куска, говядина - 1300 тенге. Сазан из Атырау стоит 850 тенге за кило, местная щука - 700 тенге, а карась - 400 тенге за килограмм. Люди охотно разбирали мясо. - Я почти каждые выходные прихожу сюда и закупаю продукты на неделю. Мне очень нравится эта ярмарка тем, что она удобно расположена - в центре города, а также здесь можно купить все - овощи, мясо, рыбу, фрукты и даже сладости. Спасибо организаторам. Я очень надеюсь, что ярмарки будут проводить каждую неделю как в прошлом году, - рассказала покупатель Елена. Нужно отметить, что ярмарка организована специально для сельхозтоваропроизводителей области. Так, по словам продавца фруктов Галины, они с мужем продают товар только со своей дачи. - У нас уже 40 лет дача. Мы продаем только то, что выращиваем на своем огороде. Нас тут все уже знают, у нас свои покупатели. К тому же мы всегда даем пробовать то, что продаем. Чтобы принимать участие в ярмарке, мы обращались в отдел предпринимательства и нам выделили место, - рассказала Галина. К слову, сельскохозяйственная ярмарка проводится каждую неделю в субботу на ул. Батурина с 9 утра до 13.00.