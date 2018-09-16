Традиционная ежегодная Сорочинская ярмарка проводится в этом году в десятый раз. Началась она в 12 часов, однако народ стал собираться гораздо раньше. В этом году на ярмарку приехали украинские общества из Таскалинского, Зеленовского, Бурлинского и Теректинского районов. Как обычно праздник собрал десятки горожан, которые пришли посмотреть выступление членов украинского общества, а также угоститься национальными блюдами и посмотреть на поделки ручной работы. - Мы представляем Теректинский район, у нас в районе есть свой Дом дружбы, в котором работают 6 центров. Сегодня мы приехали и представили свою программу. Мы участвуем с самого первого фестиваля, программа каждый год меняется, но мы участвуем. Приятно, что все ждут наш праздник, и молодежь тоже, - рассказала руководитель украинского общества Теректинского района Надежда РУНОВА. Каждое общество представило гостям украинские блюда, поделки в национальном стиле. Нужно отметить, что желающих попробовать угощения было хоть отбавляй. - Мы каждый год всей семьей приходим в парк на Сорочинскую ярмарку. Детям очень нравится, они с удовольствием едят сало, пробуют вареники и пляшут под заводную музыку. А мне очень нравятся поделки, которые тут представлены. Вообще каждый год этот праздник проходит очень весело, - рассказала Надежда. Поздравить собравшихся с праздником пришли заместитель Ассамблеи народа Казахстана ЗКО Гайса КАПАКОВ, а также руководители других национальных обществ. - Этот праздник проходит уже 10 год. С каждым годом праздник расширяет свои горизонты. Сегодня здесь есть представители из районов. То есть люди готовятся, они хотят показать свои традиции и обычаи, что они украинцы. Это ожидаемый праздник. Каждый народ хочет показать свои традиции и обычаи, - пояснил Гайса КАПАКОВ. Нужно отметить, что в скором времени свои национальные праздники проведут армянское, корейское, азербайджанское и корейское общества.