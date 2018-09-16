17 сентября в ЗКО объявлено штормовое предупреждение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Служба спасения разослала сообщение с предупреждением о непогоде. -  В ЗКО ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, ожидается гроза, - говорится в сообщении.