Из отобранной департаментом по охране общественного здоровья продукции 45 образцов не соответствовали требованиям техрегламента Таможенного союза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области, в августе было исследовано 189 образцов продукции, отобранных в 11 объектах торговли. Не соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза 45 образцов или 23,8%. В частности, исследовано 136 проб пищевой продукции. В результате несоответствия выявлены в 35 пробах или 25,7%. В том числе в двух пробах - красная икра из морских водорослей, произведенная ООО "Гринадини" (РФ), и замороженной тушки цыпленка «Благояр» производства ООО "Птицекомбинат" (РФ) выявлены бактерии группы кишечных палочек. - Большая часть нарушений касалась правил маркировки: не было информации о продукции на государственном языке, не указаны наименование изделия идата изготовления и так далее. Кроме того, в 5,8% проб с нарушениями выявлено превышение допустимой нормы содержания нитратов. В результате исследований субъектам частного предпринимательства было выдано 6 предписаний об устранении нарушений. Их исполнение находится на контроле, - сообщили в департаменте охраны общественного здоровья. Департамент охраны общественного здоровья Актюбинской области сообщает, что в случае обнаружения некачественого товара и нарушений правил хранения просим писменно сообщать в департамент, в том числе посредством электронной почты [email protected].