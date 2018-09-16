Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", днем в Уральске ожидается дождь с грозой, днем +26, ночью +12. В Атырау днем переменная облачность, +27, ночью ожидается дождь, +18. В Актобе также переменная облачность, +27 днем и +13 ночью. В Актау днем 31 градус выше нуля, ночью +21.