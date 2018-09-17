екта будет внедрено порядка девяти видов оплаты за проезд. Помимо привычных для подобных систем способов оплаты наличными и транспортной картой, будет внедрена возможность оплаты с баланса мобильного телефона, предоплаченным билетом, через QR-код, Bluetooth, смартфоном, SMS и с банковской карты.

В Атырауском университете нефти и газа прошел семинар-тренинг, в ходе которого студентам рассказали о способах оплаты проезда посредством новой системы электронного билетирования. По словам представителя ТОО «SMART ЖКХ» Ерлана Нурланова, в рамках данного про- Ежедневно первые две поездки студентам будут предоставляться бесплатно. Оплата же будет взиматься, начиная с третьей поездки в размере полной стоимости - 80 тенге. Стоимость одной карты с нулевым балансом составит 300 тенге. При этом она приобретается один раз, и далее её можно будет либо пополнять любыми привычными способами, например, в терминалах Qiwi или Касса-24, либо вместо этого привязать её к любой банковской карте или даже балансу мобильного телефона, - рассказал Ерлан Нурланов. Согласно новому проекту, внедряемому компанией ТОО «SMART ЖКХ», во всех городских автобусах будут установлены стационарные валидаторы, а кондукторам будут выданы ручные считывающие устройства. Сотрудники новой для нашего города контрольно-ревизионной службы будут оснащены валидатором с дополнительными функциями проверки проезда. Кроме того, для населения будет доступно мобильное приложение «SmartQala», которое предоставит возможность управлять балансом карты, просматривать историю поездок и видеть время приезда автобусов на остановку в реальном времени. Отметим, что обучение студентов ведется в рамках проекта «SmartQala», за месяц принципам электронного билетирования планируется обучить порядка 60 тысяч атырауских студентов.