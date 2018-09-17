На матч 26-го тура Премьер-лиги «Акжайык» вышел предельно собранным. Уже в первом тайме уральцы смогли провести несколько хороших атак. Хозяева, которые являлись фаворитами поединка, выглядели пассивно. Эсеола, который сам недавно играл в составе «Акжайыка», не смог улучшить свой бомбардирский список. Зато Еркебулан Нургалиев в одной из атак головой неотразимо замкнул навесную передачу с фланга. Хозяева бросились отыгрываться, но едва не пропустили снова. 1:0 – трудовая победа уральцев. Главный тренер «Акжайыка» Сергей Зайцев на пресс-конференции заявил, что команда посвящает эту победу Ивану Антипову. У молодого игрока накануне встречи умерла мама. - Команда выполнила установку на игру, правильно сыграла позиционно. Мы знали, что «Кайрат» будет атаковать большими силами, крыть зоны, что и подтвердил первый тайм. У нас были две-три хорошие атаки, которые мы могли завершить логически, но, во втором тайме все встало на свои места. «Кайрат» владел также инициативой, мы хорошо оборонялись, выходили неплохо в контратаки. Ребятам большое спасибо за игру, - отметил Сергей Зайцев. Главный тренер «Кайрата» Карлос Алос заявил, что его клуб сыграл плохо и он в ответе за результат. - Думаю, что мы сегодня в каком-то смысле спекулировали, возможно, и у нас были такие ощущения, что мы можем выиграть матч и не стали делать этого с первых минут. И когда ты играешь с огнем — иногда ты обжигаешься, - сказал он. После этой игры «Акжайык» с 29 очками поднялся на седьмое место в турнирной таблице. 22 сентября уральцы дома сыграют с «Астаной», которая лидирует в чемпионате Казахстана.