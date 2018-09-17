По информации ДЧС, инцидент произошел во втором подъезде 23 дома мкр. Алмагуль поздним вечером 16 сентября. Как рассказали спасатели, прибывшие на место, произошло резкое торможение лифта из-за перевеса во время спуска с третьего этажа на первый. - В результате ЧП пострадала 24-летняя девушка и 6-летний ребенок. Пассажиры лифта были госпитализированы в областную больницу, где им была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой, рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. В общей сложности в 114 домах по городу Атырау имеется 301 лифт. Из них 266 предназначены для перевозки пассажиров и 35 грузовых, 19 лифтов находятся в нерабочем состоянии.