Пострадавшие были госпитализированы в Областную больницу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации ДЧС, инцидент произошел во втором подъезде 23 дома мкр. Алмагуль поздним вечером 16 сентября. Как рассказали  спасатели, прибывшие на место, произошло резкое торможение лифта из-за перевеса во время спуска с третьего этажа на первый. - В результате ЧП пострадала 24-летняя девушка и 6-летний ребенок. Пассажиры лифта были госпитализированы в областную больницу, где им была оказана медицинская помощь, после чего они были отпущены домой, рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. В общей сложности в 114 домах по городу Атырау имеется 301 лифт. Из них 266 предназначены для перевозки пассажиров и 35 грузовых, 19 лифтов находятся в нерабочем состоянии. Камилла МАЛИК