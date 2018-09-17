Мужчина и женщина умерли в больнице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Мужчина умер 15 сентября вечером, а женщина 17 сентября под утро. Тела отправили на судебно- медицинскую экспертизу, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Напомним, 10 сентября при въезде в Мартук произошел взрыв на АЗС. Трое пострадавших поступили в больницу. Как сообщил главврач БСМП Сакен Капанов, один из пострадавших получил ожоги легкой степени, выписался, но вскоре вернулся обратно, и сейчас находится на лечении в отделении травматологии больницы. Двое пострадавших были в тяжелом состоянии. Женщина 55 лет, оператор, получила 80-88% ожога тела, мужчина - 60-70% ожога тела. Азамат АКЫЛ