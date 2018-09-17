Недавно Балаусе исполнилось 8 лет, однако она не умеет ни читать, ни писать, более того, она даже не знает названия цветов, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С детства Балауса страдает редким заболеванием целиакия (мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен - прим. автора). Из-за этого заболевания она не может есть обычную еду. Балауса должна соблюдать безглютеновую диету. Продукты без глютена семья заказывает из Алматы и стоят они недешево. К тому же девоччка страдает задержкой психического развития и у нее диагностирована гидроцефалия головного мозга. По словам мамы Балаусы Ботагоз, они планируют отвезти девочку в Самарский реацентр, чтобы лечить ЗПР. - Мы должны были ехать на лечение в Алматы, однако нам отказали в лечении невралогии из-за нескольких диагнозов. Сказали, что специалистов нет по её заболеванию. Мы по интернету нашли в Самаре клинику, которая согласилась нас принять. Реабилитация продлится 3 недели. На это нам нужно собрать 500 тысяч тенге. 280 тысяч мы собрали, но это на само лечение, еще 220 тысяч нужны нам на проживание и безглютеновые продукты и лекарства, - рассказала Ботагоз. Нужно сказать, что собрать остальную сумму семья самостоятельно не в силах. Помимо Балаусы, в семье еще 5 детей. Они живут на съемной квартире в поселке Круглоозерное. Работает лишь отец семейства. Он трудится вахтовым методом в Атырау. Однако его заработка едва хватает, чтобы прокормить семью и заплатить за жилье. Желающие помочь малышке поехать на лечение могут перечислить деньги на карты: Kazkom 5578 3427 1723 0095. ИИН 850623351503. Халык банк 4390878218355443 Киви-кошелек 87058218568   Каспи голд 5169 4931 6155 9375 ИИН 851124451381  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  