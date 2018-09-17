Пострадавший мужчина скончался на месте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошел примерно в 15.00 в субботу, 15 сентября, на автодороге в районе села Атамекен Мунайлинского района. По словам очевидцев, на велосипедиста наехал "КамАЗ". Прибывшая бригада медиков констатировала смерть мужчины. Регина ЯСНАЯ