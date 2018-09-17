Иллюстративное фото из архива "МГ" Стрельба во дворе гостиницы "Ренко" произошла ночью 16 сентября. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 1.20. - В скорую помощь сообщили, что во дворе гостиницы человек с огнестрельным ранением. В 1.30 41-летний пострадавший мужчина доставлен в приемный покой Бурлинской ЦРБ. У него диагностирована политравма, а также множественные огнестрельные ранения и травматический шок 2-3 степени, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.