Иллюстративное фото vestivrn.ru По информации АО "Атырауские тепловые сети", 18 и 19 сентября 2018 года будет проводиться гидравлическое испытание на прочность и плотность. - В эти дни во всех домах, подключенных к центральной отопительной системе, будет отключено горячее водоснабжение. Во избежание несчастных случаев просим на период испытаний не приближаться к трубопроводам теплотрассы, - говорится в распространенном сообщении АО "Атырауские тепловые сети". Контактные телефоны: 99-43-07, 99-43-98, 32-22-58