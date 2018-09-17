Иллюстративное фото с сайта www.metronews.ru По словам Ерканата Ерланулы, в нашей стране принимаются меры по поддержке и защите прав и законных интересов инвесторов. - К сожалению, инвестор, который имеет проект и нужные средства, на любой стадии реализации инвестиционного проекта может столкнуться с всевозможными административными барьерами выразившееся коррупционными рисками. В этой связи по инициативе агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции начата реализация проекта антикоррупционное сопровождение инвесторов «Protecting Business and Investments» по всей стране, - рассказал главный специалист. Как стало известно, целью проекта является защита инвесторов от коррупционных рисков, с которыми сталкивается предприниматель не только в рамках предпринимательской деятельности, но и в повседневной жизни при реализации инвестиционного проекта и улучшение инвестиционного бизнес-климата в регионе. Проект реализуется агентством совместно с «Национальной компаний Kazakh Invest», а также министерствами и местными исполнительными органами в стране. При реализации проекта создана ответственная группа из числа сотрудников территориальных департаментов агентства и национального бюро по противодействию коррупции. Головным фронт-офисом разработаны соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов, целью которого является обеспечение совместными усилиями антикоррупционного сопровождения инвестиционных проектов. - На сегодняшний день в ЗКО подписано 3 соглашения об антикоррупционном сопровождении инвестиционных проектов с отечественными и зарубежными инвесторами, такие компании как АО «Конденсат», ТОО «ABS- Мұнай», ТОО «Квант». Руководством территориального департамента проводился прием для представителей субъектов бизнеса. Фронт-офис работает на основе обращений инвесторов и представителей бизнес- сообщества, а также на основе анализа текущей ситуации в сфере бизнеса, где цель не наказать, а защитить и привлечь инвесторов и предпринимателей в Казахстан, - отметил Ерканат Ерланулы. В Уральске фронт-офис находится по адресу: улица Чагано-Набережная, 84.