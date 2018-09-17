15 сентября в Атырау прошел общегородской субботник. По информации городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в санитарной очистке города от мусора приняли участие около семи тысяч жителей города и пригородных сельских округов, куда вошли и сотрудники 1125 государственных организаций и частных учреждений, а также студенты вузов и колледжей. По итогам субботника на городской мусорный полигон было вывезено 730 кубометров мусора. - Согласно постановлению акимата города Атырау, с 15 сентября по 15 ноября объявлен двухмесячник по санитарной очистке города. В связи с этим призываем всех горожан, а также руководителей государственных учреждений и частных организаций в течение всего двухмесячника принять активное участие в еженедельных субботниках, - призвал заместитель акима г.Атырау Нурлан Таубаев.Камилла МАЛИК