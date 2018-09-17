Обстоятельства ДТП и виновные устанавливаются, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП произошло на автодороге по дороге в аэропорт 15 сентября. На дороге столкнулись мотоцикл и автомашина "Тойота", за рулем которой находился директор Подстепновской школы. Обстоятельства произошедшего неизвестны. На мотоцикле, помимо водителя, был 5-летний ребенок. С места ДТП было госпитализировано шесть человек. Водитель мотоцикла и его сын скончались в больнице. - Врачи до последнего боролись за их жизни, но у них были травмы, не совместимые с жизнью, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения. - 15 сентября примерно в 10 часов возле поселка Подстепное Теректинского района произошло столкновение мотоцикла "Урал" и автомашины Toyota Rav4. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу, где впоследствии скончались в реанимационном отделении. По данному факту отделом внутренних дел Теректинского района начато досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека", - рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО. Анна РАННЕВА потеряла в этом ДТП сына  и мужа. По словам женщины, к ним домой приходил директор школы, который признался, что за рулем автомобиля был он. На вопрос, как такое могло произойти, Анна сообщила, что ее муж был сердечником и, возможно, за рулем ему стало плохо. В семье осталось двое детей. Старший мальчик - ученик пятого класса и 2-летняя девочка. Нужно отметить, что погибший ребенок посещал класс предшкольной подготовки в той самой школе, директор которой находился за рулем авто. Сейчас в доме готовятся к похоронам. В данный момент неизвестно, как именно произошло ДТП и кто является виновным. Директор школы от каких-либо комментариев отказался. Похороны отца и сына состоятся 18 сентября Фото Медета МЕДРЕСОВА