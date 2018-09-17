Сейчас семья погибшего 38-летнего Серикбая Палванова готовится к похоронам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Старшему сыну, как рассказали родственники погибшего мужчины, 14 лет, младшему всего 2 года. Семья уже готовится к похоронам. Хотя до последнего они верили, что, несмотря на тяжелейшие ожоги, мужчина выкарабкается. - Мы были уверены, что он выживет. Он же дышал. Конечно, врачи говорили, что он в тяжелом состоянии, но кто мог подумать, что в итоге все вот так закончится, - говорит брат погибшего Комекбай Палванов. Напомним, 10 сентября в Актобе на территории нефтебазы произошло ЧП: взорвался бензовоз. Пострадали 3 человека. Трое пострадавших поступили в больницу. Как сообщил главврач БСМП Сакен Капанов, один из пострадавших получил ожоги легкой степени, выписался, но вскоре вернулся обратно, и сейчас находится на лечении в отделении травматологии больницы. Двое - мужчина и женщина - находились в тяжелом состоянии.  15 сентября скончался мужчина, а 17 сентября утром умерла женщина. Рената ГАРДИЕВА