Иллюстративное фото с сайта www.piro.ru

В Ретро-парке города Атырау молодой человек сделал предложение руки и сердца с помощью пиротехнических устройств, устроив фейерверк. Романтический порыв влюбленного был замечен сотрудниками полиции, в отношении молодого человека блюстители правопорядка составили протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.436 КоАП Республики Казахстан "Применение пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах".

- В суде 21-летний правонарушитель признал свою вину и попросил прощения за нарушение общественного порядка. Суд признал его виновным и наложил штраф в размере 33 670 тенге, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда города Атырау.