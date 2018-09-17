Здания на западе Казахстана будут строить с учётом сейсмостойкости, заявил на международном семинаре "Технологии сейсмостойкого строительства" в Алматы управляющий директор по производству "Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры" Ералы Шокбаров. - В 2017 году была завершена карта сейсмозонирования по республике Казахстан, все данные были изучены и внесены в карту с учётом еврокодов (еврокоды – это европейские технические стандарты для проектирования зданий и сооружений гражданского назначения, разработанные Европейской организацией по стандартизации. В состав стандартов входят требования к строительным объектам всех типов структур: стали, железобетона, древесины, кирпичной кладки и алюминия. – Авт). С учётом евростандартов на западе Казахстана появились новые требования к зданиям: то есть если они ранее не учитывали, скажем, сейсмостойкость, теперь они будут их учитывать, – рассказал Ералы Шокбаров. Он сказал, что на большей части западного Казахстана землетрясения были техногенного характера. На сегодняшний день районы сейсмической опасности в регионах увеличиваются, отметил он. По данным института сейсмологии, в перечень зон риска входит не только ЗКО, но и Мангистауская область. Японские сейсмологи оценили риски при возможном землетрясении в Алматы. Здания в Алматы, которые были построены до трагического землетрясения в Армении, вызвали у японского профессора большие опасения.