На Западе Казахстана сохранится теплая погода.  Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь с грозой. Днем температура воздуха составит +23 градуса, ночью +13. В Атырау будет облачно без осадков. Днем здесь ожидается 21 градус тепла, а ночью +18. 25 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью температура воздуха составит +18. Малооблачную погоду без осадков, прогнозируют синоптики в Актобе. Днем здесь ожидается 28 градусов тепла, ночью +18.  