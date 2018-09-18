Иллюстративное фото из архива "МГ" Досрочное снятие пенсионных накоплений неоднократно обсуждалось в обществе. Предлагались варианты изымать средства на лечение, оплату ипотеки и других кредитов, образование. Однако в ЕНПФ пояснили, что деньги предназначены для обеспечения в старости. - Мне кажется, само назначение средств - это деньги, назначенные для использования по выходе на пенсию. Не очень даже обсуждать, а зачем тогда мы накапливаем эти деньги? Человек может, кроме пенсии, если хочет, в банке накапливать и покупать ценные бумаги. Это совершенно разные назначения. Вот вы все молодые, у вас не будет солидарного компонента. Вы будете получать базовую пенсию и пенсию из накопительного фонда. По расчетам, к 2040 году практически не останется людей, которые имели стаж работы на 1 января 1998 года, - объяснила Нурбуби Наурызбаева, почему нельзя снять пенсионные вложения раньше положенного срока. Также она заверила, что с изменением курса тенге пенсионные активы казахстанцев увеличились. - За 8 месяцев инвестиционный доход практически равен доходу всего 2017 года. Инвестдоход мы распределяем ежедневно на счета вкладчиков. Накопления вкладчиков растут, - уточнила глава фонда. Сейчас досрочно снять пенсионные накопления можно только в редких случаях, к примеру при смерти наследниками или самостоятельно при переезде на ПМЖ.