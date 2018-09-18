Авария произошла возле ТД "Променад" на перекрестке улиц Жамбыла и С.Датова. Автомобиль "ВАЗ-2114" спускался с моста. В это время по железнодорожным путям со стороны СОШ №31 в сторону Мясокомбината ехал локомотив с несколькими грузовыми вагонами. - Был удар. Сначала вытащили пассажира - молодого парня, его увезла скорая. Водитель был уже мертв, - рассказали очевидцы ЧП. - Вызов поступил в 3.30, в 3.36 машина скорой помощи была на месте столкновения автомашины с поездом. Врачи констатировали смерть 26-летнего мужчины. 25-летний пострадавший с предварительным диагнозом открытая черепно-мозговая травма был госпитализирован в городскую многопрофильную больницу, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО. Другие подробности аварии выясняются.