6 октября в Атырау состоится открытый велопробег, посвященный Дню города. Организатором этого масштабного спортивного мероприятия выступит городской отдел физической культуры и спорта, а также компании-спонсоры. - Участие в велопробеге смогут принять все желающие со своими велосипедами. Победители будут выбраны по пяти номинациям и получат специальные призы от спонсоров, - рассказал начальник городского отдела физической культуры и спорта Ринат Ибрагимов. Сбор и регистрация участников велопробега будет проходить с 8.30 до 10.00 на площади перед областным Драматическим театром им.М.Утемисова. Старт намечен на 10.00, финишируют велосипедисты на площади Султана Бейбарыса. Отметим, что в первом благотворительном велопробеге "Bike Ride Atyrau - 2018", прошедшем в апреле, приняли участие свыше двух тысяч горожан. Мероприятие стало одним из самых массовых в истории региона и было организовано в рамках реализации програмной статьи главы государства "Болашаққа бағдар: рухани жанғыру".