Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, с 17 сентября до 1 ноября в связи с капитальным ремонтом дороги будет ограничено движение по улице Д.Нурпеисовой от улицы Мухита до улицы Айтиева. Стоит отметить, что движение будет осуществляться по улице Елизарова, Досмухамедова, Мухита и далее по своей схеме. - С 6 утра 16 сентября до 6 часов утра 20 сентября в связи с ремонтом дороги будет ограничено движение на пересечении улиц Жукова и Маметовой. Автомобильное движение будет осуществляться по улице М.Маметовой, А.Тайманова, А.Молдагуловой и далее по своей схеме. Приносим извинения за причиненные неудобства, - сообщили в отделе ЖКХ города Уральск.