Иллюстративное фото Сотрудниками службы экономических расследований департамента государственных доходов Атырауской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлено подпольное казино на одной из центральных улиц города. В ходе досудебного расследования установлено, что нарушитель организовал незаконный игорный бизнес, установив игорный аппарат под названием «Zoom» с восемью игровыми электронными столами. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по статье 307 части 3 УК РК «Организация незаконного игорного бизнеса». - Приговором Атырауского городского суда № 2 от 15 августа 2018 года мужчина был признан виновным в совершении преступления по статье 307 части 3 УК РК и ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, - рассказали в пресс-службе ДГД Атырауской области.