В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что один человек скончался на месте ДТП, второй умер по дороге в больницу. Напомним, сегодня, 18 сентября, в три часа ночи автомобиль "ВАЗ-2114" столкнулся с движущимся локомотивом возле ТД "Променад" на перекрестке улиц Жамбыла и С.Датова. Автомобиль "ВАЗ-2114" спускался с моста. В это время по железнодорожным путям со стороны СОШ №31 в сторону Мясокомбината ехал локомотив с несколькими грузовыми вагонами. Водитель автомобиля погиб на месте ДТП.