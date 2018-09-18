Фото из архива "МГ" Сенаторы придумали, как казахстанцам, у которых не хватает денег, купить квартиру по ипотечной программе «7-20-25». Депутаты Парламента предложили главе ЕНПФ отдать на это их пенсионные накопления. Приводили в пример опыт зарубежных стран, где такая практика используется. Инициатива председателя фонда Нурбуби Наурызбаеву мало впечатлила. Пенсионные деньги в Казахстане – вещь почти неприкосновенная, в первую очередь для самих вкладчиков. Изменить положение дел попытались сегодня в Сенате. Нариман Турегалиев предложил рассмотреть вариант поддержки молодых семей. За счёт их же накоплений. Но вводить такую меру только для тех, кто действительно нуждается. - Если средства из того же пенсионного фонда направить на поддержку молодых для их участия в ипотечной программе «7-20-25», которым не хватает даже на первоначальный взнос? Почему бы им не помочь? Я говорю сейчас о тех, у кого нет своего дома, а не о тех, кто владеет тремя-четырьмя квартирами, - заявил депутат Сената Парламента РК Нариман ТУРЕГАЛИЕВ. Благая инициатива бывшего хозяйственника, экс-акима Уральска одобрения у главы ЕНПФ не нашла. Нурбуби Наурызабева объяснила: законом не предусмотрена такая функция - отдавать деньги, пусть даже и нажитые честным трудом, для каких-либо покупок. - Взять даже опыт Сингапура, например, где пенсионные отчисления составляют больше 35%. И они изначально делятся сразу на три счёта: есть основной счёт, который только для пенсии и два таких – на обучение, образование. Если будем говорить о том, чтобы использовать пенсионные накопления не только на пенсии, то, наверное, тогда необходимо будет говорить о достаточности 10%, которые мы сегодня делаем, - пояснила председатель правления АО «ЕНПФ» Нурбуби Наурызбаева Вопрос пенсионных денег казахстанцев в Парламенте поднимают всё чаще. Сначала депутат Мажилиса Айкын Конуров заявил, что нужно индексировать накопления людей, потому что деньги обесцениваются из-за нестабильности тенге. Сенатор Айтимова выразила обеспокоенность, что до пенсии удается доработать не всем. Специалистов предпенсионного возраста нередко увольняют. А при солидном стаже не всех устраивает сумма выплаты. Для 65-летнего депутата вопрос оказался животрепещущим. - У меня пенсия, это удивительно, такая же, как у моих друзей, которые ни дня не работали на госслужбе. Это независимо от того, что я занимала такие немалые должности, и у меня пенсия чуть-чуть больше ста тысяч тенге. Я пенсионер, и у меня пенсия такая же, как у вчерашнего работника гаража, например, - сообщила депутат Сената Парламента РК Бырганым Айтимова. Командировка в Астану для главы ЕНПФ оказалась нелёгкой. Претензий у сенаторов накопилось немало. Ко всему прочему, недовольство парламентариев вызвала низкая доходность фонда. По словам депутата Мурата Бактиярулы, этот вопрос волнует всё население, мол, пенсионные могли бы приносить куда больше на депозитах, где ставка выше, чем в ЕНПФ. А с учётом быстро меняющегося курса это как никогда актуально. Вот только большая часть претензий разбивается о лаконичный аргумент главы фонда – распоряжаться своими накоплениями казахстанцы не могут. По крайней мере, пока.