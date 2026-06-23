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Социум

На юге Казахстана уволили четырех чиновников, которые играли в азартные игры в рабочее время

Нарушения вскрылись во время проверки служебной этики и дисциплины.
Варвара Тыщенко
На юге Казахстана уволили четырех чиновников, которые играли в азартные игры в рабочее время
Иллюстративное фото: pexels.com

В Туркестанской области сразу несколько сотрудников государственных органов лишились должностей после того, как выяснилось, что вместо выполнения своих прямых обязанностей они увлекались азартными играми прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Нарушения вскрылись во время проверки служебной этики и дисциплины, которую провели сотрудники прокуратуры Сарыагашского района. В надзорном органе подчеркнули, что подобное поведение чиновников недопустимо:

- Указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов. По выявленным нарушениям прокуратурой внесен акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого 4 сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей, - рассказали в надзорном органе.

В прокуратуре также добавили, что намерены и дальше жестко пресекать любые правонарушения, которые дискредитируют государственную службу, и продолжат регулярные проверки госорганов на предмет соблюдения законности и внутренней дисциплины.

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