На юге Казахстана уволили четырех чиновников, которые играли в азартные игры в рабочее время

Нарушения вскрылись во время проверки служебной этики и дисциплины.

В Туркестанской области сразу несколько сотрудников государственных органов лишились должностей после того, как выяснилось, что вместо выполнения своих прямых обязанностей они увлекались азартными играми прямо на рабочем месте. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Нарушения вскрылись во время проверки служебной этики и дисциплины, которую провели сотрудники прокуратуры Сарыагашского района. В надзорном органе подчеркнули, что подобное поведение чиновников недопустимо:

- Указанные действия противоречат принципам государственной службы, требованиям служебной этики и подрывают авторитет государственных органов. По выявленным нарушениям прокуратурой внесен акт прокурорского надзора, в результате рассмотрения которого 4 сотрудника государственных органов освобождены от занимаемых должностей, - рассказали в надзорном органе.

В прокуратуре также добавили, что намерены и дальше жестко пресекать любые правонарушения, которые дискредитируют государственную службу, и продолжат регулярные проверки госорганов на предмет соблюдения законности и внутренней дисциплины.