Российская сторона по-прежнему впускает граждан Казахстана только по определенным причинам и обстоятельствам, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Проводить платное ПЦР-тестирование на границе предложил аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" 10 февраля Погранслужба КНБ РК дала официальную информацию о том, что граждане Казахстана могут беспрепятственно пересечь границу Казахстана, но не чаще одного раза в 30 дней. Эта периодичность не распространяется на казахстанцев, которые пересекают границу через сухопутные пункты пропуска с целью выезда на лечение, на похороны, для ухода за тяжелобольными членами семьи, на учебу, для осуществления трудовой деятельности, на постоянное место жительство в другое государство и так далее. Данная категория граждан может выезжать из страны, не соблюдая 30-дневный интервал. Казахстанцам, выезжающим за границу на лечение, необходимо при себе иметь справку 026/у, выдаваемую медицинскими учреждениями Казахстана. Кроме того, погранслужба оставила номер, на который можно позвонить и узнать ответы на эти вопросы. Дозвонившись по указанному номеру и спросив, может ли гражданин Казахстана без видимой причины выехать в Самару или Саратов, мы услышали следующий ответ: "Мы то выпустим без проблем, а вот впустит ли вас российская сторона - мы не знаем. Уточняйте у них!". В Пограничное Управление ФСБ России по Саратовской и Самарской областям нам ответили, что правила въезда для иностранцев на российскую территорию не изменились. - На территории России действует распоряжение правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р "О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства". Согласно ему без видимых причин граждане других государств на территорию России въехать не могут, - ответили по телефону, указанному на сайте Погранслужбы ФСБ России. Стоит отметить, что граждане других государств могут по-прежнему въехать в Россию при условии, что там проживают их родители или дети, на похороны, на лечение и по уходу за больным. Полный текст документа о въезде в Россию можно прочитать здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  