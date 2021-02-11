Реконструкция автодороги Подстепное-Федоровка-граница РФ начнется в 2021 году, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Почти 10 гектаров леса планируют вырубить при реконструкции трассы в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На сайте электронного правительства появился нормативно-правовой акт о переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории. Другими словами, земли из лесного фонда планируют передать для использования при реконструкции автомобильной трассы. Еще в декабре прошлого года директор ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов рассказал, что запланирована реконструкция автодороги Подстепное-Федоровка-граница РФ. – Начало реализации СМР планируется во втором квартале 2021 года и завершение - в 2024 году. Подрядчик будет определен по результатам конкурса, - сказал Еркебулан Жуманов во время брифинга. Реконструкции подлежит с 0 по 144 километр автодороги. По информации руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Бауыржана Айтмагамбетова, проектно-сметная документация по реконструкции автодороги Подстепное-Федоровка-граница РФ проходит государственную экспертизу. – Госэкспертиза будет проходить ориентировочно до середины апреля. При положительном результате оправят на финансирование. Трасса является автодорогой республиканского значения. К реконструкции планируем приступить во второй половине этого года. Более подробную информацию вы можете получить в АО "КазАвтоЖол", - сообщил Бауыржан Айтмагамбетов. К слову, при реконструкции трассы планируется перевести земельные участки общей площадью 11,55 гектара из земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. Из 11,55 гектара на 10 гектарах растут деревья. Следовательно, при реконструкции зеленые насаждения будут вырублены. Руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемой природной территории управления природопользования Алтын Туралиева рассказала, что вырубка деревьев будет проводиться по мере необходимости и то только после выхода постановления правительства. – Нам поступило заявление на имя акима области о реконструкции трассы республиканского значения Подстепное-Федоровка-граница РФ. Сейчас проходит процедура перевода земельных участков из государственного лесного фонда. Фактически постановление правительства еще не вышло, оно находится на стадии согласования в управлении земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК. Лесной фонд переводится на баланс лесного хозяйства. Вырубка деревьев будет производится только после постановление правительства, - отметила Алтын Туралиева. В АО "КазАвтоЖол" пообещали прокомментировать информацию позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.