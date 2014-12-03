Об этом сегодня, 3 декабря, на брифинге рассказал прокурор ЗКО Серик КАРАМАНОВ. prokuror zkoПо словам Серика КАРАМАНОВА, 31 человек попали в больницу, сейчас все выписаны, только 4 человека до сих пор находятся в стационаре, так как у них есть свои какие-то хронические заболевания. Со слов прокурора ЗКО, есть небольшое опоздание с забором воздуха в местах, где были выбросы газа. Нужно было брать на анализ волосы, а также кровь и мочу пострадавших сельчан. - Нами установлено, что 17, 18, 19 и 25 ноября были выбросы с нарушением предельно допустимых норм, - рассказал Серик КАРАМАНОВ. - 27 ноября в 14.19 был первый выброс, второй в 18.30. По версии экологов, сероводород накапливается в организме, а потом начинает давать знать о себе. По версии сотрудников КПО, у них из-за сбоя электроэнергии полетела компрессорная, которая закачивает газ обратно, и у них прошел непроизвольный выход газа, который они отправили на отжиг. Люди об этом и говорили. Это подтверждается. Также на брифинге было озвучено, что 28 ноября в 15.40 был остановлен один счетчик. КПО объяснили это тем, что проводили ремонтные работы. - Мы с департаментом по защите прав потребителей забираем анализы на почве, воде, земле. А также в "Казгидромете" мы возьмем космическую съемку с воздуха, чтобы видеть идут ли пары газа, - заключил КАРАМАНОВ. Также прокурор рассказал, что существуют нормативы санитарно-защитной зоны вокруг месторождения. Эта санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается заключением главного санитарного врача РК. В данном случае установлена санитарно-защитная зона в 5592 метров. Этот норматив установлен для предприятий по добыче углеводородного сырья при высоком содержании сероводорода и меркаптанов нефти и попутном газе в 3,0%. Село Березовка в эту зону не попало. Прокурор рассказал, что сегодня, 3 декабря, появилась информация, что примерно в половине третьего дня еще 7 сельчан, среди которых 6 несовершеннолетних и одна женщина, обратились к врачам с аналогичными симптомами. Сейчас группа, которая находится в Аксае, будет разбираться. - Расследование дела продолжается, - заключил Серик КАРАМАНОВ. Напомним, 25 детей и 4 взрослых 28 ноября попали в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомляемость. Однако родители с этим не согласны, они считают, что во всем виновата экология - рядом с поселком Березовка находится месторождение Карачаганак. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА