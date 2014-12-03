Об этом корреспонденту портала "Мой ГОРОД" сообщил юрист кризисного центра Алимжан БОРАНГАЛИЕВ. Фото из архива "МГ" - На сегодняшний день Анастасия ЕРЕМИНА находится дома у матери на дачном участке, - рассказал Алимжан БОРАНГАЛИЕВ. - Она отсюда была выселена 2 декабря за нарушение внутреннего распорядка - распитие спиртных напитков. 28 ноября она пришла в нетрезвом состоянии. Был составлен акт, сама Настя написала объяснительную. Также юрист рассказал, что старшая девочка Альбина будет ходить в СОШ №32, которая находится недалеко от дачного поселка. Напомним, ранее ребенок был устроен в школу №21. Сама Настя признала, что она пришла в кризисный центр в нетрезвом состоянии. - Да я выпила, - сказала Настя. - Я знаю, что это неправильно, но это было один раз. Также Настя рассказала, что пока будет жить с детьми у матери на Второй дачной, а потом постарается найти съемное жилье. Напомним, 10 октября примерно в четырех километрах от Первой дачной на берегу Урала была обнаружена семья с тремя малолетними детьми. В палатке, укрытой полиэтиленовой пленкой, жили муж с женой Настя и Репек, а также три их дочери - полуторагодовалая Камилла, 3-летняя Карина и 6-летняя Альбина. В этот же день вечером семья была помещена в областную детскую больницу. Через пять дней мать с тремя детьми перевели в кризисный центр. Юрист кризисного центра Алимжан БОРАНГАЛИЕВ  