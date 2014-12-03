Иллюстративное фото с сайта trassae95.com

Уральский еженедельник и региональный портал "Мой ГОРОД" объявляют новогодний сезон открытым!

Несмотря на то, что снега у нас до сих пор нет, мы решили настроить уральцев на волшебный Новый год. Редакционный мозговой штурм решил, что это будет парад снегурочек.

23 декабря по главным улицам Уральска, мы надеемся, пройдут десятки, а, возможно, и сотни снегурочек в новогоднем настроении и с добрыми пожеланиями для уральцев.

Главное в этой акции то, что в ней может участвовать любая горожанка, у которой дома найдется костюм внучки Деда Мороза, желательно теплый или большой по размеру, поскольку все действо будет происходить на улице.

Прием заявок продлится до 18 декабря по номеру в редакции: 8 (7112) 51-39-97 или 8-705-661-41-23.

Помимо хорошего настроения, снегурки будут дарить реальные подарки героям наших публикаций – детям из многодетных и малоимущих семей.

Если вы хотите почувствовать себя Дедом Морозом, то можете принести подарок или подарки в редакцию до 20 декабря. Мы находимся по адресу: ул. Дины НУРПЕИСОВОЙ (бывш. Театральная), 12/1, офис №102.

Акцию уже поддержали управление культуры по ЗКО и ТОО «УралКровАвто», сеть супермаркетов "Атаба", ресторан "Керемет", торговая марка "Фабрика качества", ТОО "Шанс" и АО "Регион kz". Приглашаем принять участие в акции и другие организации и предприятия.

Если у вас возникли вопросы, можете задавать их прямо в комментариях, мы оперативно ответим.

Фотоотчет об акции появится в группах «Мой ГОРОД» в соцсетях, на нашем сайте и финальный – в газете «Мой ГОРОД» от 24 декабря.