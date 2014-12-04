Об этом сообщил корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по ЧС. Микроавтобус «Мерседес» врезался в столб электропередачи. Водитель не справился с рулевым управлением. В автотранспорте находились около 20 пассажиров, все они граждане Узбекистана. Покореженный транспорт, направлявшийся из России в Узбекистан, будет ремонтироваться, а для узбекских пассажиров было предоставлено другое средство передвижения. По данным ЧС, в аварии пострадала одна пассажирка, которая была доставлена в областную больницу с переломом ноги. После оказания медпомощи пострадавшая вместе с остальными решила продолжить путь на родину.