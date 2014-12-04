В центре Грозного, где в ночь на четверг, 4 декабря, прогремел взрыв, а затем началась перестрелка между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов, введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом РИА Новости сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Около часа ночи в городе Грозном группой неизвестных, передвигавшихся на трех автомобилях, было осуществлено вооруженное нападение на пост ДПС. Затем злоумышленники проникли в Дом печати. В настоящее время к месту происшествия стянуты силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС, которыми полностью блокировано здание», — уточнили в комитете. По данным НАК, «имеются потери среди личного состава правоохранительных органов», при этом количество погибших не уточняется. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД Чеченской Республики, в Доме печати «блокировано пять-шесть боевиков». «Проводятся мероприятия по их задержанию или нейтрализации», — отметили в полиции. Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь при попытке сотрудников ГИБДД задержать один из подозрительных автомобилей. В результате перестрелки погибли трое полицейских. При этом назывались разные данные о количестве боевиков, участвовавших в нападении. По словам представителя правоохранительных органов Чечни, в здании укрылись трое участников незаконного вооруженного формирования, а всего, по информации Life News, в Грозный из села Шалажи Урус-Мартановского района прибыли десять боевиков.