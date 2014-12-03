Об этом сообщает мониторинговое агенство ranking.kz. tabl Так, по данным мониторингового агентства общее поступление налогов на собственность физлиц, включающих налоги на имущество, землю и транспортные средства, за январь-октябрь 2014 года в ЗКО составили 1,1 миллиард тенге, что на 257,7 млн тенге больше, чем за 10 месяцев прошлого года. В среднем на одного жителя ЗКО за указанный период приходится 1 806 тенге налогов на собственность. Сумма поступлений налога на имущество физлиц выросла на 72,2 млн, и составила до 155,9 млн тенге. Автолюбители региона за тот же период пополнили местный бюджет на 920,5 миллионов тенге. Сумма выплат налогов на земельные участки в населенных пунктах налог с физических лиц составил - 53,2 млн тенге.