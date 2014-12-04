Заявка энергетиков находится на рассмотрении в антимонопольном ведомстве, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». - Заявку подало ТОО «Атырау Энергосату». В среднем с нового года тариф может быть повышен на три процента, - сказал руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Атырауской области Асылбек АЛАМАН. По словам главного антимонопольщика области, после рассмотрения может быть и корректировка в меньшую сторону. Известно лишь одно – повышение, если оно и состоится, то затронет лишь юридические лица. - Население может не беспокоиться, тариф для них останется на прежнем уровне -  5,31 тенге/кВТ, без НДС, - отметил Асылбек АЛАМАН. На сегодня цены для потребителей, использующих электрическую энергию для производства товаров, работ и услуг действует цена – 17,93 тенге/кВТ (без НДС). Для потребителей, использующих электроэнергию для производства и переработки сельхозпродукции - 13,79 тенге/кВТ (без НДС).