Фото: kadyrov_95 / Instagram «В настоящий момент в Доме печати обнаружены семь тел боевиков. В ближайшие 20 минут спецоперация будет завершена», — заявил Кадыров. Ранее глава Чечни в своем Instagram сообщил о ликвидации шестерых участников незаконного вооруженного формирования. «Я непосредственно руковожу операцией. Наша главная задача — не допустить жертв среди мирного населения», — написал Кадыров. Он отметил, что боевики, вступившие в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, были переодеты в форму полицейских. По его словам, преступники планировали совершить в городе крупные теракты. В результате нападения от рук боевиков, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики, погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. В ночь на 4 декабря в центре Грозного был введен режим КТО после перестрелки между боевиками и сотрудниками правоохранительных органов. Участники незаконного вооруженного формирования открыли огонь при попытке сотрудников ГИБДД задержать один из подозрительных автомобилей. В результате перестрелки погибли трое полицейских.