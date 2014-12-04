Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на канцелярию суда. Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказали в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО, вчера, 3 декабря, дело Бекбулата ХАСАНГАЛИЕВА было передано им на рассмотрение. Бекбулата ХАСАНГАЛИЕВА обвиняют в совершении преступлений сразу по трем статьям уголовного кодекса - это "Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера", "Изнасилование, соединенное с угрозой убийства, а также совершенное с особой жестокостью, совершенное неоднократно" и "Попытка изнасилования". Дело будет рассматриваться в закрытом суде. Судья еще не определен, впрочем, и первое заседание еще не назначено. Напомним, 25-летняя жительница села Щапово Зеленовского района Айдана ДОСКАЛИЕВА пропала по пути домой 14 августа. Вечером девушка возвращалась из города домой. На автобусе сообщением Уральск-Серебряково она доехала до села Серебряково и, по словам свидетелей, на остановке села в попутную автомашину "Жигули" белого цвета. Последним Айдану видел ее младший брат, который на велосипеде выехал на трассу, чтобы встретить сестру. По словам мальчика, он видел сестру на заднем сиденье белых "Жигулей", на переднем сиденье было двое мужчин. Тело девушки в густых зарослях на берегу реки Кушум нашел 20 сентября рыбак из села Серебряково.  23 сентября полицейские области задержали подозреваемого в причастности к смерти Айданы ДОСКАЛИЕВОЙ. 24 сентября судья КИТАРОВА санкционировала его арест сроком на 10 дней, а 2 октября арест был санкционирован на 2 месяца. Согласно заключению прокуратуры, Бекболат ХАСАНГАЛИЕВ 14 августа, занимаясь частным извозом на автомашине "ВАЗ 2106", принадлежащей его брату, с остановки села Серебяково забрал Айдану ДОСКАЛИЕВУ. Возле села Щапово он высадил одного пассажира. Далее машина направилась к реке. Там он стал приставать к девушке с целью сексуальных отношений, но она отказала. Тогда он стал избивать ее, изнасиловал, а затем бросил в воду и держал под водой, пока девушка не перестала подавать признаков жизни. Позже выяснилось, что в январе 2013 года ХАСАНГАЛИЕВА обвинила в попытке изнасилования официантка из Уральска. По словам девушки, мужчина, подвозивший ее на такси из клуба в «Black&White» в поселок Деркул попытался изнасиловать ее в машине. Она написала заявление о попытке изнасилования, однако дело было дважды закрыто за «недостаточностью улик». Прокуроры отменили постановление следователей о прекращении дела,  и оно было направлено на дополнительное расследование в ДВД ЗКО.