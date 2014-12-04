Иллюстративное фото с сайта www.offshore.no Иллюстративное фото с сайта www.offshore.no Специалисты не обнаружили превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ в поселке Березовка, где произошло массовое отравление детей, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В" (КПО). В компании выразили обеспокоенность и озабоченность по поводу отравления детей и учителей средней школы поселка Березовка. "В то время как причина данного происшествия пока не установлена, компания КПО принимает активное участие в расследовании происшествия в Березовке, работая в тесном взаимодействии со всеми соответствующими государственными органами РК и руководством Западно-Казахстанской области", - добавили в организации. Также в КПО отметили, что компания предоставляет органам, проводящим расследование массового отравления детей, все необходимые данные, включая информацию со станций экологического мониторинга. "Кроме этого, в поселок Березовка была направлена передвижная станция экологического мониторинга, которая не обнаружила превышений официально установленных предельно-допустимых концентраций вредных веществ", - сообщили в организации. Напомним, что массовое отравление детей произошло 28 ноября. Более 20 человек один за другим стали падать в обморок. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомление. Еще один диагноз, который рассматривали медики - отравление детей после распыления газового баллончика. Местные жители были уверены в том, что причиной стала экологическая обстановка в регионе, так как село Березовка находится рядом с Карачаганакским месторождением. Позже прокурор области подтвердил, что на месторождении Карачаганак незадолго до массового отравления детей в ЗКО было зафиксировано несколько выбросов сероводорода.