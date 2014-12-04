Акция продлится до 25 декабря. Как отметили представители «Казпочты», главная цель акции – создание положительного имиджа о почте, привлечение у подрастающего поколения интереса к почте, воспитание культуры эпистолярного общения и аккуратность, воплощение детской фантазии в реальность. - Последний раз такую акцию проводили в Атырау в 2011 году, - сообщили в филиале «Казпочта». - И проводилась она при финансовом участии только этой организации. В этом году к акции решили подключиться местные власти и спонсоры. Почтовый ящик, предназначенный только для Деда Мороза, расположен в центральном операционном зале. В акции могут принять участие дети в возрасте от 4 до 12 лет.