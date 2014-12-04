Возгорание произошло на парковке возле торгового дома City Center в районе десяти вечера, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». pojaravto5Автомобиль марки «Лада Приора» загорелся по непонятным причинам. На место были вызваны пожарные. Когда приехала бригада 101, машина горела открытым пламенем. Ее удалось затушить. Изнутри автомобиль весь выгорел. К слову, хозяйка авто во время происходящего находилась в торговом доме и ничего не знала. Она пришла, когда огонь уже был потушен. ЧП собрало огромное количество зевак. Стоит отметить, припаркованные рядом машины не пострадали. Причины возгорания выясняются. pojaravto1 pojaravto2 pojaravto3 pojaravto4 pojaravto6 pojaravto7Фото Медета МЕДРЕСОВА