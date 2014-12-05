4 декабря из села Березовка 6 школьников были доставлены в Бурлинскую ЦРБ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказали сельчане, некоторые дети попали в больницу уже второй раз. Занятия в школе были отменены. Над селом стоит непонятный запах. - Несет чем угодно. Мне так кажется, что соляркой, - говорит пенсионерка Лидия САМАРА. - По дворам ходит комиссия то ли из СЭС, то ли еще откуда. Говорят, что из Уральска и Астаны. Они проверяют погреба. Вроде бы еще у нас анализы будут брать… А по словам другой сельчанки, в Березовке прошел еще один сход жителей с участием руководства Бурлинского района, которое сообщило народу, что  о результатах всех обследований будет  сообщено в свое время. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО рассказали, что 4 декабря за медицинской помощью обратились 23 человека, из них 17 детей. - На сегодня 6 детей получают стационарное лечение, - рассказали в пресс-службе, - из них трое находятся в областной детской многопрофильной больнице и трое находятся в Бурлинской центральной районной больнице. Врачами оказывается необходимая медицинская помощь. На местах сейчас работают врачи - токсиколог, педиатр, психолог и лаборант. В данное время медицинскими работниками отмечено обострение хронических заболеваний и фоновых состояний, возможно, связанных с воздействием неблагоприятных факторов. Изучение медицинской документации и оказание медицинской помощи продолжается. Напомним, 19 детей и трое учителей 28 ноября попали в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги. Врачи поставили предварительный диагноз - переутомляемость. Однако родители с этим не согласны, они считают, что во всем виновата экология - рядом с поселком Березовка находится месторождение Карачаганак. Ирина ШУКЛИНА